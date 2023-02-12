Эльвира Оберг из-за недомогания пропустит гонку преследования на чемпионате мира-2023

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг из-за недомогания не выступит в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе.

«Очень расстроена тем, что снова не смогу выйти на старт в этом сезоне. Сегодня утром проснулась с болью в горле, и очень грустно, что я пропущу часть этого чемпионата. Сейчас я мало что могу сделать, кроме как отдохнуть и позаботиться о себе. Надеюсь, скоро вернусь», — написала спортсменка в соцсети.

Главный тренер шведской сборной Йоханнес Лукас заявил, что Эберг изолирована от команды.

10 февраля на ЧМ-2023 в спринте Эберг заняла 16-е место. Женская гонка преследования пройдет 12 февраля в 15.25 по московскому времени.