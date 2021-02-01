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Китай не выступит на чемпионате мира по биатлону

23:36
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Сборная Китая по биатлону не сможет выступать на чемпионате мира, сообщает VG. Из-за распространения коронавируса в Европе власти страны запретили ей отправляться на турнир.

Тренируют команду знаменитые биатлонисты норвежец Уле-Эйнар Бьерндален и белоруска Дарья Домрачева. При этом китайские спортсмены пропустили все этапы Кубка мира в текущем сезоне по той же причине.

Чемпионат мира по биатлону состоится в Поклюке (Словения). Соревнования пройдут с 10 по 21 февраля.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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