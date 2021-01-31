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В Союзе биатлонистов России устроили денежный спор по поводу медального исхода чемпионата мира

17:47
Александр Селифонов. Фото Александр Вильф., "СЭ"
Александр Селифонов. Фото Александр Вильф., "СЭ"
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Заслуженный тренер страны Александр Селифонов в интервью «СЭ» подвел итоги провального для нашей сборной чемпионата Европы и рассказал, что некоторые сотрудники Союза биатлонистов России готовы рискнуть деньгами, прогнозируя итоги предстоящего чемпионата мира.

— Чего ждать теперь на чемпионате мира, если у нас даже на европейском уровне ноль побед?

— У нас в федерации повесили тотализатор. Вкладываешь в бумажку 10 тысяч рублей, пишешь прогноз по медалям и опускаешь. Кто выиграет — забирает все деньги.

— Вы уже сделали свою ставку?

— Нет, пока думаю. Выиграть будет сложно. Но надеюсь, будет серебро и бронза. В первую очередь, надежда на эстафетные дисциплины. В одиночных такая дикая конкуренция, что похоже, не дадут нам попасть на подиум. Хотя, конечно, буду счастлив ошибиться.

(Наталья Марьянчик)

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