Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону в Поклюке (Словения), сообщает ТАСС 3 февраля со ссылкой на главного тренера национальной команды Валерия Польховского.

В мужскую команду вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили. В состав женской команды попали Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина. Отмечается, что состав российской команды останется неизменным, если не возникнет вопросов со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), по просьбе которого Россия подала расширенную заявку на предстоящее мировое первенство.

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля. Сборная России выступит на турнире без государственных символов в связи с санкциями ВАДА, вступившими в действие с 17 декабря 2020 года.