За выигранный трофей — примерно 3 тысячи долларов.

Сборная России по пляжному футболу выиграла Межконтинентальный кубок, обыграв в финале команду Ирана. Это уже второй большой трофей нашей национальной команды в 2021 году.

По данным «СЭ», за победу на очередном турнире игрокам сборной положены призовые — по 250 тысяч рублей каждому игроку. Минус 13 процентов налога — на руки получается 217 500 рублей. Около трех тысяч долларов.

Ранее «СЭ» рассказывал о разрыве между зарплатами пляжников и игроков футбольной сборной России. Но и в призовых выплатах между сборной России с клубами и пляжной командой огромная пропасть.

Если пляжники на всю команду (14 игроков) получили около 3,5 миллиона рублей (50 тысяч долларов), то сборная России за ЧМ-2018 — в 160 раз больше: 8 миллионов долларов. Правда, здесь 23 футболиста, тренерский штаб, персонал, но масштабы примерно понятны.

На Евро-2020 сборная могла получить бонусы в размере 10,75 миллиона евро — 9,25 миллиона за участие и 1,5 миллиона за победу над Финляндией. Однако эти средства были направлены на нужды организации, а не игрокам, которые провалили турнир.

За свой самый успешный чемпионат Европы в 2008 году, когда Россия завоевала бронзовые медали, игроки сборной получили премии в 200 тысяч евро каждый.

Один из лидеров пляжной сборной Юрий Крашенинников после победы на ЧМ-2021 рассуждал о том, какая разница в денежных бонусах и зарплатах пляжников и футболистов.

«Но зато мы чемпионы мира. Я не знаю, в какие разы, в тысячи. В среднем зарплата составляет 80-150 тысяч рублей в месяц. Но у нас есть сборная, премиальные за победы в турнирах, заранее обговоренные. Не такие, конечно, как в большом футболе, где «Зенит» платит огромные деньги.

Мы боремся не только за деньги. Призовые у нас только за тройку. Получаешь медаль — получаешь деньги. Нет такого, что вышел из группы — и заплатили. Только на чемпионатах мира по-другому. Он проводится под эгидой ФИФА, они за выход из группы немного выделяют, поэтому там премиальные есть. А в остальном — стараешься, готовишься, приезжаешь на турнир, занимаешь четвертое место и уезжаешь ни с чем", — сказал он РБК.

Премии в клубах РПЛ больше, чем у пляжников на мировых турнирах

Даже в масштабах нашего клубного футбола премиальные за один матч порой больше, чем у пляжников за победу на международном статусном турнире. В клубах-середняках платят по 300 тысяч рублей за выигрыш.

В 2019 году «БИЗНЕС Online» опубликовал расследование о премиальных выплатах игрокам в клубах РПЛ, где лидером стал «Зенит». Там игрокам платили за обычную победу 9 тысяч евро и 18 тысяч — над прямым конкурентом. Даже игроки запаса получали по 300 тысяч рублей просто за попадание на скамейку в победной игре.

Но из-за коронавируса и финансовых сложностей многие клубы в последний год отказались от премий отдельно за победы и вознаграждают игроков за высокие результаты по итогам сезона. К примеру, такая система в «Спартаке», «Локомотиве», «Рубине», «Краснодаре», ЦСКА и «Динамо».

Вероятно, суммы напрямую связаны с бонусными выплатами от УЕФА за выход и результаты в еврокубках.