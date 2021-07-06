Журова отреагировала на возможный запрет сборной Украины ехать в Москву на ЧМ по пляжному футболу

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала возможный запрет сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира 2021 года в Москве.

«Любой бойкот несочетаем со спортивными принципами. Даже у Международного олимпийского комитета есть нормы в регламенте, и к бойкотирующим спортсменам применяются определенные санкции. Поэтому сейчас страны стараются не бойкотировать ничего. Так, только позаявляют громко, но потом не выполняют эти намерения. Поэтому я не думаю, что украинская сборная не поедет в Москву. Бойкоты никогда ничего не давали. Спортсменов использовали, повестка была озвучена, СМИ это транслировали, при этом ничего не менялось. Поэтому всегда возникает вопрос «А зачем?», если цель не была достигнута», — сказала Журова «СЭ».

Также Журова считает, что нельзя вмешивать политику в спорт.

«Я думаю, что они еще передумают. Хотя политики могут тут диктовать условия, которые спортсменам явно не понравятся. И даже если они их выполнят, то в душе они с ними не будут согласны. Еще Пьер де Кубертен просил не вмешивать политику, чтобы спортсмены не страдали от решений политических сил», — добавила Журова.

ЧМ по пляжному футболу состоится в Москве с 21 по 29 августа. В турнире примут участие 16 команд. Жеребьевка состоится 8 июля в Цюрихе.