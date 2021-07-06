На Украине отреагировали на бойкот пляжного ЧМ в России: «Нужно сделать все, чтобы над Москвой прозвучал гимн Украины»

Известный украинский футбольный журналист Артем Франков прокомментировал «СЭ» информацию о возможном бойкоте национальной команды пляжного чемпионата мира-2021 в Москве.

«Это ненормально! Сборная должна ехать, за демонстративный бойкот будет наказание. Если уж наша федерация решила, что Украина не должна ехать в Москву, то мы должны были проиграть отбор. Это было бы не так сложно сделать. Они хотят пожертвовать футболистами ради политики, но от этого Крым и Донбасс не вернутся. Давайте я себе в ногу выстрелю на злобу России... Это из такого же разряда. Нужно сделать всё, чтобы выступление национальной команды было успешным, а над Москвой прозвучал гимн Украины», — сказал Франков «СЭ»

На прошлой неделе украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, которые получили право сыграть на ЧМ.

В ЧМ-2021 примут участие 16 команд. Турнир пройдет с 19-го по 29 августа. Жеребьевка финальной стадии должна состояться 8 июля в Цюрихе.