Вице-президент Аcсоциации пляжного футбола: «Мы отказываемся ехать на ЧМ, который можем выиграть»

Вице-президент Аcсоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук высказался по поводу запрета сборной Украины участвовать в чемпионате мира-2021.

«Такое решение приняли на основании рекомендаций УАФ и Министерства молодежи и спорта Украины. Я только прилетел из Рима, это решили без меня, я в этом не участвовал. Относительно премиальных... Ребята не будут обижены, но суть же не в этом. Суть в том, что ребята боролись. Не могу понять, почему в спорт притягивают политику.



Нам сказали ехать. У нас отбор на ЧМ, нам не выигрывать? Проигрывать? Вообще не участвовать? Как ребят настраивать? Давайте тогда вообще пляжный футбол не будем развивать. У нас одна из лучших команд мира, а мы отказываемся ехать на ЧМ, который можем выиграть», — передает слова Ващука Tribuna.com.

Турнир состоится с 21 по 29 августа в Москве.