Источник: сборной Украины по пляжному футболу запретили участвовать в ЧМ в Москве

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира-2021, который будет проходить с 21 по 29 августа в Москве, информирует Tribuna.com.

На прошлой неделе украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, которые получили право сыграть на ЧМ.

Ранее вице-президент АПФУ Владислав Ващук встречался со сборной Украины и обозначил цель для команды от руководства ассоциаций — добыть путевку на чемпионат мира в России. За это команде были обещаны призовые.

Чемпионат мира-2021 пройдет в Москве с 19 по 29 августа. В турнире примут участие 16 команд. Жеребьевка финальной стадии должна состояться 8 июля в Цюрихе.