Шкарин рассказал, против кого хочет сыграть в финале Межконтинентального кубка по пляжному футболу

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин рассказал, с кем бы хотел сыграть в финале Межконтинентального кубка.

4 ноября сборная России победила команду Ирана (4:3) в последнем матче группового турнира. Россия набрала восемь очков и заняла первое место в группе В.

«Готовился к игре как обычно, на разминке нога еще беспокоила, а когда игра началась, то адреналин и предматчевый настрой дали боли уйти. При счете 4:1 не сказал бы, что у нас закончились силы, просто один гол изменил характер игры. Иранцы до этого столько раз били, особенно вратарь, но не попадали по воротам. А тут они забили гол и поверили в себя, побежали вперед на этих эмоциях, обычная футбольная история. Сил, конечно, не так много было, как в начале матча, но, наверное, неправильное перестроение, допустили сами ошибку.

Всем ребятам хочу сказать спасибо, молодцы, эти матчи мы умеем выигрывать, когда как бы все против нас, мы достаем силы из себя. В финале я бы хотел сыграть с сенегальцами, потому что практически со всеми играли, а с ними давно не было матчей. Команда находится в хорошей форме, хочется проверить свои силы на их фоне, просто очень интересно", — приводит слова Шкарина ТАСС.

В полуфинале сборная России встретится с командой Португалии. Матч состоится 5 ноября.