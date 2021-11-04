Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Межконтинентального кубка против Португалии.

4 ноября сборная России победила команду Ирана (4:3) в последнем матче группового турнира. Россия набрала восемь очков и выиграла в группе В. Португальцы заняли второе место в группе А — шесть очков.

«Матч завершен, уже начинаем думать о полуфинале. Три очка взяли, первое место в группе заняли. Сейчас очень важно, чтобы правильно прошел процесс восстановления у ребят, потому что те, кто сегодня играл, потратили очень много сил, мы сегодня играли практически в пять человек. Ребята, кто сегодня играл, большие молодцы, потому что такую игру выдержать — дорогого стоит.

Будем ждать интересного матча. Впечатление от Португалии на турнире хорошее, она вышла из группы, выполнив свою задачу. Португальцы играют понятно для нас, они имеют безусловные козыри, в составе есть настоящие звезды. Это очень сильная сборная с опытным тренерским штабом, поэтому завтра будет горячий полуфинал", — приводит слова Лихачева ТАСС.

Во втором полуфинале сыграют сборные Ирана и Сенегала. Матчи пройдут 5 ноября.