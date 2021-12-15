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РФС продлил контракт с главным тренером сборной России по пляжному футболу Лихачевым

13:14
Михаил Лихачев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Лихачев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский футбольный союз (РФС) объявил о продлении контракта с главным тренером национальной команды по пляжному футболу Михаилом Лихачевым.

Новое соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до конца 2023 года.

Лихачев возглавляет сборную России с 2010 года. В 2021 году команда под его руководством выиграла чемпионат мира и стала обладателем Межконтинентального кубка.

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Иван Торопцев все материалы автора
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