РФС продлил контракт с главным тренером сборной России по пляжному футболу Лихачевым

Российский футбольный союз (РФС) объявил о продлении контракта с главным тренером национальной команды по пляжному футболу Михаилом Лихачевым.

Новое соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до конца 2023 года.

РФС продлил контракт с Михаилом Лихачёвым до конца 2023 года!



В 2021 году сборная России под руководством Лихачёва выиграла домашний чемпионата мира и Межконтинентальный кубок в Дубае, а Михаил Викторович был признан лучшим тренером года на церемонии Beach Soccer Stars. pic.twitter.com/2iqIkzXTDf — РФС (@rfsruofficial) December 15, 2021

Лихачев возглавляет сборную России с 2010 года. В 2021 году команда под его руководством выиграла чемпионат мира и стала обладателем Межконтинентального кубка.