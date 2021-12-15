«Мы должны себя чуточку больше уважать». Тренер пляжной сборной России Лихачев высказался о зарплатах
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев рассказал о зарплатах его подопечных.
«Зарплата пляжника сравнима с зарплатой обычного москвича. Какие причины к такому привели? Не знаю. Наверное, мы должны себя чуточку больше уважать. Те иностранцы, которые приезжают в наши клубы, получают гораздо более привлекательные деньги, чем футболисты из состава сборной России, которые стали чемпионами мира. Мне тяжело понять, почему так происходит», — заявил Лихачев в интервью «КП Спорт».
Российская сборная в уходящем году добилась уникального успеха — выиграла чемпионат мира и взяла рекордный четвертый Межконтинентальный кубок.
Дополнительная информация:
https://www.kp.ru/sports/futbol/my-dolzhny-sebya-chutochku-bolshe-uvazhat-trener-plyazhnoj-sbornoj-rossii-lihachev-vyskazalsya-o-zarplatah-chempionov-mira-i-sravnil-ih-s-bolshim-futbolom/
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