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«Мы должны себя чуточку больше уважать». Тренер пляжной сборной России Лихачев высказался о зарплатах

17:14
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев рассказал о зарплатах его подопечных.

«Зарплата пляжника сравнима с зарплатой обычного москвича. Какие причины к такому привели? Не знаю. Наверное, мы должны себя чуточку больше уважать. Те иностранцы, которые приезжают в наши клубы, получают гораздо более привлекательные деньги, чем футболисты из состава сборной России, которые стали чемпионами мира. Мне тяжело понять, почему так происходит», — заявил Лихачев в интервью «КП Спорт».

Российская сборная в уходящем году добилась уникального успеха — выиграла чемпионат мира и взяла рекордный четвертый Межконтинентальный кубок.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/sports/futbol/my-dolzhny-sebya-chutochku-bolshe-uvazhat-trener-plyazhnoj-sbornoj-rossii-lihachev-vyskazalsya-o-zarplatah-chempionov-mira-i-sravnil-ih-s-bolshim-futbolom/

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Иван Шитик все материалы автора
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