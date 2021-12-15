«Мы должны себя чуточку больше уважать». Тренер пляжной сборной России Лихачев высказался о зарплатах

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев рассказал о зарплатах его подопечных.

«Зарплата пляжника сравнима с зарплатой обычного москвича. Какие причины к такому привели? Не знаю. Наверное, мы должны себя чуточку больше уважать. Те иностранцы, которые приезжают в наши клубы, получают гораздо более привлекательные деньги, чем футболисты из состава сборной России, которые стали чемпионами мира. Мне тяжело понять, почему так происходит», — заявил Лихачев в интервью «КП Спорт».

Российская сборная в уходящем году добилась уникального успеха — выиграла чемпионат мира и взяла рекордный четвертый Межконтинентальный кубок.