РФС продлил контракт с Михаилом Лихачевым
14:02
Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с главным тренером мужской сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачевым.
Как сообщается на официальном сайте организации, соглашение с тренером будет действовать до конца 2023 года.
43-летний Лихачев возглавил национальную команду в 2010 году. В минувшем сезоне под его руководством сборная России завоевала золото чемпионата мира и выиграла Межконтинентальный кубок в Катаре.
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