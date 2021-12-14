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РФС продлил контракт с Михаилом Лихачевым

14:02
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Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с главным тренером мужской сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачевым.

Как сообщается на официальном сайте организации, соглашение с тренером будет действовать до конца 2023 года.

43-летний Лихачев возглавил национальную команду в 2010 году. В минувшем сезоне под его руководством сборная России завоевала золото чемпионата мира и выиграла Межконтинентальный кубок в Катаре.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/215056

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Анна Горшкова все материалы автора
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