РФС продлил контракт с Михаилом Лихачевым

Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с главным тренером мужской сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачевым.

Как сообщается на официальном сайте организации, соглашение с тренером будет действовать до конца 2023 года.

43-летний Лихачев возглавил национальную команду в 2010 году. В минувшем сезоне под его руководством сборная России завоевала золото чемпионата мира и выиграла Межконтинентальный кубок в Катаре.