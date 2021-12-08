Мама Лихачева: «Яшин пророчил сыну большое будущее»

Мама главного тренера сборной России по пляжному футболу Михаила Лихачева Любовь в программе «Мама знает все» рассказала о встрече сына с легендарным вратарем Львом Яшиным.

«Это был 1988 год, Мише было 10 лет. Он уже заранее знал, что мы пойдем на юбилей Яшина: «Пойдем, пойдем». Лев Иванович подошел и задавал Мише вопросы про футбол. Я после спрашиваю: «Какие вопросы он тебе задавал, почему по головке гладил?» Он отвечает: «От А до Я». А потом Лев Иванович меня позвал, говорит: «Вы знаете, а он будет великим футболистом у вас». Миша попросил: «Пожалуйста, автограф мне оставьте». И тот берет открытку из своей папки и подписывает ему», — рассказала Любовь Лихачева.

Напомним, ЧМ по пляжному футболу проходил в Москве с 19 по 29 августа. Сборная России стала победителем, обыграв в финале команду Японии со счетом 5:2.