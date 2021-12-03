Тренеры и игроки сборной России по пляжному футболу отмечены государственными наградами за успешное выступление на чемпионате мира 2021 года, сообщает ТАСС.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены тренеры сборной Андрей Бухлицкий и Илья Леонов, а также игроки Юрий Крашенинников, Алексей Макаров, Дмитрий Шишин и Антон Шкарин. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены игроки Артур Папоротный и Кирилл Романов.

Чемпионат мира по пляжному футболу проходил в Москве с 19 по 29 августа. Сборная России стала победителем, обыграв в финале команду Японии со счетом 5:2.