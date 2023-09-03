Лихачев рассказал о тактической революции, позволившей России стать одним из флагманов мирового пляжного футбола

Главный тренер сборной России по пляжному футболу, трехкратный тренер — чемпион мира Михаил Лихачев в беседе с обозревателем «СЭ» рассказал о тактической революции в начале 2010-х, которая позволила России стать одним из флагманов мирового пляжного футбола.

— Три чемпионства мира, четыре победы в Межконтинентальном кубке по пляжному футболу — парадокс России, чья сборная стала топовой в органически наименее свойственном ей виде спорта. Как это все объяснить?

— Действительно, это больше вопреки, чем благодаря. В свое время мы, пионеры пляжного футбола, пришли в неизведанную для нас до этого отрасль футбола. Понятно, что ориентировались на лучшее, что было тогда, — на Бразилию, Португалию, на тогда еще сильную Францию во главе с Эриком Кантона.

Работа, которая была оперативно проделана на первых порах — пляжный футбол вошел под эгиду РФС и почти в то же время на международном уровне стал курироваться ФИФА, — помогла встать на правильные рельсы. Конечно, вместе с работой людей, которые находились у пляжно-футбольной власти и в сборной. А дальше все подхватили такие энтузиасты, как я.

А одним из флагманов мирового пляжного футбола мы стали в том числе потому, что в тактическом плане год за годом немножко опережаем наших конкурентов. И выиграли много титулов, несмотря на то, что соперники обладают фантастическими по уровню футболистами.

Ключевое — распределение нагрузки, поскольку ничего важнее физподготовки в нашем виде нет. К 2011 году я видел, как играют иностранные сборные, меняя свои составы через 3-4 минуты. А я — большой поклонник хоккея. И понял, что именно здесь пролегает поле для революции, и мы стали играть, меняясь через минуту-полторы. За счет таких частых смен значительно ускорили свою игру — и в результате практически каждый раз в третьем периоде выигрывали за явным преимуществом. Если подходили ко второму перерыву с ничейным счетом, то потом просто размазывали соперника.

А уже в знаменитом финале ЧМ-2011 с Бразилией мы вообще играли по 30-40 секунд, как сейчас в хоккее, и это тоже дало свои плоды. И глобально все это работает до сих пор. В наших лучших матчах, когда мы здорово умеем меняться, хорошо контролируем время пребывания на площадке, нам это здорово помогает.

— Но неужели соперники быстро не разобрались в вашей инновации?

— Конечно, разобрались — сейчас многие стараются быстро меняться. Но не всем удается поймать ритм наших замен. Открою такой секрет: я могу смотреть на скамейку соперников и, исходя из этого, в некоторых случаях ускоряю замену. Или делаю так называемые — вы знаете это слово из хоккея — наложения, то есть когда наша четверка готовится к тому, чтобы успешно играть против конкретной четверки соперника. В этом, думаю, еще один большой плюс нашей сборной. Как и стандарты — еще одна ее визитная карточка. Вообще, мне кажется, что в тренерском плане в пляжном футболе больше от хоккея, чем от футбола классического.

Полностью интервью Михаила Лихачева можно прочитать на сайте «СЭ»