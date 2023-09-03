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Сегодня, 12:15

Лихачев о натурализации: «Мы могли натурализовать будущего капитана сборной Бразилии. Но я сразу сказал: «При мне этого не будет»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу, трехкратный тренер — чемпион мира Михаил Лихачев в беседе с обозревателем «СЭ» рассказал о том, когда было принято решение отказаться от натурализации в этой разновидности футбола в России.

— Когда и в связи с чем вы приняли решение о принципиальном отказе от натурализации в сборной, в отличие от большого и особенно мини-футбола?

— Помню этот момент. От одного из наших руководителей было предложение натурализовать бразильского игрока Бруно Шавьера и попробовать заиграть его за нашу сборную. Это очень высококачественный футболист. Но я сразу от этого отказался, сказал, что при мне этого не будет. Никакой натурализации! Я хотел, чтобы у нас за сборную играли только свои, настоящие.

И несмотря на то, что Шавьер потом стал капитаном сборной Бразилии, — уверен, что мы пошли правильным путем. Поэтому, наверное, мы по-особенному любимы в народе. А не только благодаря нашим победам.

Полностью интервью Михаила Лихачева можно прочитать на сайте «СЭ»

Сборная России по пляжному футболу
Михаил Лихачев
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