Михаил Лихачев объяснил отсутствие пляжного футбола в программе Олимпийских игр: «У ФИФА непростые отношения с МОК»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу, трехкратный тренер — чемпион мира Михаил Лихачев в беседе с обозревателем «СЭ» объяснил отсутствие пляжного футбола в программе Олимпийских игр.

— Обидно, что пляжный футбол — не олимпийский вид спорта, в отличие от пляжного волейбола и баскетбола три на три. Был ли реальный шанс продавить это в Рио-де-Жанейро 2016 года — потому что где еще, если не там?

— Вы правильно назвали турнир, на который мы уж точно ждали олимпийского приглашения — хотя бы как выставочного вида. Но, несмотря на то, что давно ходят разговоры о скорейшем присвоении нашему виду футбола олимпийского статуса, не все в этом плане получается.

У ФИФА непростые отношения с МОК. Даже большой футбол своеобразно представлен на Олимпийских играх, так что попадание любого другого тем более проблематично. Тот же футзал имеет большие сложности с попаданием на Олимпиады, хотя он интересен и понятен всем в мире. Во взаимоотношениях международных организаций, видимо, и кроется ответ на этот вопрос.

Зато вот были первые Европейские игры в Баку в 2015 году — и с такой теплотой вспоминаю, как мы жили в Олимпийской деревне с другими нашими спортсменами! Это запомнилось навсегда, плюс мы закрывали программу тех игр, выиграли там у итальянцев золото в финале буквально за два часа до церемонии закрытия. Это было очень круто.

На мой взгляд, именно пляжный футбол вписался бы в программу Олимпийских игр легко и идеально. Потому что не нужна дополнительная инфраструктура — стадион для пляжного волейбола такой же по трибунам, поле туда совершенно спокойно помещается. И зрелищность пляжного футбола, безусловно, добавила бы Олимпиадам особого шарма.

Полное интервью Михаила Лихачева можно прочитать на сайте «СЭ»