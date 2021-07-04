«Кристалл» стал шестикратным чемпионом России по пляжному футболу

«Кристалл» из Санкт-Петербурга стал чемпионом России по пляжному футболу.

В финале турнира команда одержала победу над «Дельтой» из Саратова со счетом 3:0. А «Локомотив» обыграл «Спартак» (7:5) и стал обладателем бронзовых наград.

«Кристал» — шестикратный чемпион России. Команда уже выигрывала титул в 2013, 2015, 2016, 2018 и 2019 годах.