Пляжный футбол
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«Кристалл» стал шестикратным чемпионом России по пляжному футболу

20:05

«Кристалл» из Санкт-Петербурга стал чемпионом России по пляжному футболу.

В финале турнира команда одержала победу над «Дельтой» из Саратова со счетом 3:0. А «Локомотив» обыграл «Спартак» (7:5) и стал обладателем бронзовых наград.

«Кристал» — шестикратный чемпион России. Команда уже выигрывала титул в 2013, 2015, 2016, 2018 и 2019 годах.

Дополнительная информация:

https://beachsoccer.ru/tourn/tournament378/tables/league408/

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