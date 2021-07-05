Стали известны все участники чемпионата мира по пляжному футболу в России

Стал известен окончательный состав участников чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве.

В турнире примут участие сборные России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Украины, Уругвая и Японии.

Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 8 июля в Цюрихе. Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа.