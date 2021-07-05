Стали известны все участники чемпионата мира по пляжному футболу в России
08:29
Стал известен окончательный состав участников чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве.
В турнире примут участие сборные России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Украины, Уругвая и Японии.
Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 8 июля в Цюрихе. Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа.
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