Пляжный футбол
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Стали известны все участники чемпионата мира по пляжному футболу в России

08:29
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Стал известен окончательный состав участников чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве.

В турнире примут участие сборные России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Украины, Уругвая и Японии.

Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 8 июля в Цюрихе. Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа.

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Иван Шитик все материалы автора

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