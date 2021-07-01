Жеребьевка чемпионата мира по пляжному футболу в России пройдет 8 июля

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала дату жеребьевки чемпионата мира по пляжному футболу, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Распределение команд состоится 8 июля в Цюрихе (Швейцария). Начало — в 15:00 по московскому времени.

Турнир пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года. Уже известны 13 из 16 команд-участниц. Это — Россия, Испания, Португалия, Белоруссия, Украина, Сенегал, Мозамбик, США, Сальвадор, Таити, Япония, Оман и ОАЭ. Окончательный состав команд будет известен 4 июля.