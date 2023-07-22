Главный тренер сборной России по пляжному футболу Лихачев считает нецелесообразным переход в Азию

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился мыслями о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

«На сегодня я не считаю это целесообразным, еще не пришло время однозначно говорить, что мы должны уходить из УЕФА. Это пока преждевременно», — приводит ТАСС слова Лихачева.

Также он рассказал об отношении к отстранению футбольных сборных России.

«Нам всегда говорили, что спорт вне политики, однако мы видим, что это совсем не так. Конечно, хотелось бы вернуться в международную спортивную семью. Удивительно, что отстраняют такие страны, как наша, которая является выдающейся спортивной державой. Будем надеяться, что скоро это прекратится и мы вернемся сильными и мощными», — добавил тренер.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Члены исполкома РФС несколько раз обсуждали вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию, однако окончательное решение не было принято. 22 июня глава организации Александр Дюков заявил, что возможный переход российского футбола в Азию будет приниматься по договоренности с УЕФА.