Сборная России по пляжному футболу обыграла Сенегал на БЕТСИТИ Кубке наций

Сборная России по пляжному футболу одержала победу над Сенегалом во втором туре БЕТСИТИ Кубка наций — 6:4.

Голами в российской сборной отметились Алексей Макаров, Денис Пархоменко, Андрей Котенев, Андрей Новиков, Федор Земсков и Егор Ремизов.

В другом матче второго тура сборная Ирана разгромила ОАЭ — 10:0.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 23 июля. В последнем туре сборная России сыграет с Ираном за первое место в группе.