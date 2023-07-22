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Сегодня, 16:20

Сборная России по пляжному футболу обыграла Сенегал на БЕТСИТИ Кубке наций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная России по пляжному футболу одержала победу над Сенегалом во втором туре БЕТСИТИ Кубка наций — 6:4.

Голами в российской сборной отметились Алексей Макаров, Денис Пархоменко, Андрей Котенев, Андрей Новиков, Федор Земсков и Егор Ремизов.

В другом матче второго тура сборная Ирана разгромила ОАЭ — 10:0.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 23 июля. В последнем туре сборная России сыграет с Ираном за первое место в группе.

Источник: https://rfs.ru/news/218583
Сборная России по пляжному футболу
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