Короли мира, но лишь на день. Уже сегодня победу пляжников на ЧМ забыли все

Добро пожаловать обратно в суровую реальность.

Мнение

«Короли мира!» — с таким заголовком в «СЭ» накануне вышел оперативный материал о победе сборной страны по пляжному футболу на прошедшем в Москве чемпионате мира. Официально команда представляла Российский футбольный союз (помним о санкциях ВАДА), однако никому в голову не придет считать ее кем-то еще кроме сборной России. Разумеется, тут же из каждого утюга понеслись дифирамбы в адрес игроков и тренеров. Герои, короли, молодцы — выбирай на любой вкус. Вот только все это было вечером в воскресенье. А уже утром в понедельник всем на Кубок мира, который взяла сборная нашей страны, стало пофиг.

Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Михаила Лихачева и его парней. Они действительно сделали максимум того, что могли. Пляжники поднялись на вершину мира. Причем именно Лихачев привел туда команду уже в третий раз за те 11 лет, что руководит сборной. Да и сама пляжка в России эволюционировала из вида спорта, где бегали вышедшие на пенсию игроки в большой футбол до спорта профессионалов, которые знают, как играть именно в свой футбол и добиваются в нем наивысшего успеха. Вот только Никольская в воскресенье пустовала...

Так уж устроен российский болельщик, что болеть ему нравится только за победителей — тогда моментально включается ура-патриотизм. Вспомните, как по ходу Олимпиады в Токио вся страна вдруг зафанатела от баскетбола 3x3: люди требовали прямых трансляций, обсуждали игры, активно выплескивали в соцсети облеченные в цензурные и не очень слова эмоции. Вот только все это было в день женского и мужского финалов. А до того никто о 3x3 и знать не знал — всем было наплевать на дебютировавший на Играх вид спорта.

Или, когда российские рапиристки в том же Токио победили француженок, а Марта Мартьянова дофехтовывала фактически на одной ноге, вся страна вдруг стала экспертами в фехтовании. Сколько дней продлилась всенародная любовь к казанской спортсменке и ее партнершам по команде? Вряд ли больше нескольких часов.

Все мы любим в спорте драматичные сюжеты и сенсации, а уж когда драма и сенсация разворачиваются в пользу наших команд, а те еще и добиваются серьезных успехов — тотальное безумие обеспечено! Жаль, что длится оно от пары часов до пары дней. А потом — все. Потом на первое место в табеле о рангах российского болельщика выходит большой футбол. Причем даже чаще не сама игра, а что-то вокруг него — скандальное и сенсационное. Драма же нужна!

В разное время российские сборные становились чемпионами мира по пляжному футболу, футболу среди бездомных, болотному футболу, футболу слепых. Уверен, если покопаться, можно найти еще несколько триумфов наших команд в других еще более экзотических разновидностях самого популярного вида спорта. Только вот всем на них наплевать.

Зато не наплевать на порно-видео Артема Дзюбы, разводы Павла Мамаева, Андрея Аршавина, Александра Кержакова, инцидент между семьями Владислава Безбородова и Стаса Пьехи и прочие подобные вещи. Наши пляжники, теннисисты, баскетболисты, пловцы и все остальные могут добиваться наивысшего успеха в своих видах спорта сколько угодно раз. Все равно им, к большому сожалению, никогда не сравниться по уровню популярности с футболистами, которые выступают с каждым годом все хуже и хуже.

Михаил Викторович, вы и ваши ребята — крутые! Спасибо вам за эти эмоции и эту победу! Увидимся в 2023-м году.

Так что там у нас Валера и эти его ногомячисты?

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