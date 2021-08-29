Наша сборная уверенно выиграла финал домашнего турнира у Японии.

Япония — Россия — 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Голы: Земсков, 4 (0:1). Акагума, 13 (1:1). Крашенинников, 13 (1:2). Новиков, 15 (1:3). Акагума, 16 — с пенальти (2:3). Папоротный, 19 (2:4). Крашенников, 34 (2:5).

Самые стабильные

Между групповым турниром и началом плей-офф, а также между четвертьфиналами и полуфиналами у команд были дни отдыха. На решающей стадии перевести дух некогда, и уже спустя сутки после безумной по драматизму встречи против Швейцарии российской команде требовалось найти силы и эмоции на главную игру ЧМ. Ту, про которую наш главный тренер Михаил Лихачев рассуждал перед стартом турнира и надеялся, что 29 августа временно заменяющая гимн РФ музыка Чайковского прозвучит дважды.

В общем, наших парней ждал еще один «матч жизни», как охарактеризовал полуфинал Лихачев. И хотя в наш состав вернулись отбывшие дисквалификации звезды — Алексей Макаров, Артур Папоротный и Федор Земсков, важно было еще и выбросить из головы разгром Японии в концовке группового раунда (7:1). Не суть важно, старались ли «Синие самураи» убежать от Испании в четвертьфинале или нет, они явно сыграли не в истинную силу.

В принципе получается, что Россия и Япония — самые стабильные сборные последних ЧМ. Родоначальники пляжного футбола и самая титулованная на планете Бразилия после триумфа 2017 года второй раз подряд вылетела уже на первой стадии плей-офф. Чемпион-2019 Португалия в Москве не вышла из группы, а серебряный призер двухлетней давности Италия еще в отборочном цикле споткнулась на Испании. Ну а Россия с Японией дошли до финала после того, как в декабре 2019-го бились за бронзу в парагвайском городе Луке, где находятся штаб-квартира КОНМЕБОЛ и музей южноамериканского футбола.

Суть же комментариев в преддверии решающего матча сводилась к двум словам — победа и золото. Добывать его пришлось в ожидаемо максимально плотной и напряженной игре. По ходу первого периода не возникало даже привычной для пляжки зрелищности. Но это в целом, а в одном эпизоде Земсков исполнил свой фирменный шедевр. Кажется, поражать цель бисиклетой он умеет едва ли не лучше всех в мировом футболе.

Идеальный финал

Этого хватило, чтобы уйти на перерыв с минимальным перевесом, однако в начале второй трети нашу почти идеальную оборону пробил Такауя Акагума. Впрочем, действуя с позиции силы, Россия этого словно не заметила. Спустя шесть секунд после возобновления встречи Юрий Крашенинников с его железными нервами и умением забивать решающие пенальти отправил мяч в сетку со штрафного. А еще один стандарт принес успех уже Андрею Новикову.

Этот финалище начался с роскошной бисиклеты Земскова ?



Ну какие же красавцы: и Федя, и его голешник. pic.twitter.com/3eZUFD69Hz — Матч ТВ (@MatchTV) August 29, 2021

Да, мы получили пенальти в свои ворота, только и на него отреагировали образцово. Папоротный бил с центра площадки, и мяч проскочил в сетку под Юсуке Каваи. В финалах так ошибаться нельзя. Здесь нужно спасать, что и сделал вытащивший два тяжелейших удара Станислав Кошарный. Два гола перед третьим таймом — это стало мощной заявкой на титул даже с поправкой на непредсказуемость пляжки.

На результат последние 12 минут мы отыграли, словно для учебников. И Крашенинников ударом с носка поставил эффектную точку.

Наши парни — первые спустя восемь лет и в третий раз в истории! И все это — за десять волшебных лет под руководством Лихачева.

Краш стандартов и наших сердечек быстро разбил надежды японцев нас догнать ??



Вот этим шикарным ударом ? pic.twitter.com/aYbun6Qzff — Матч ТВ (@MatchTV) August 29, 2021

Кто-то, как наш капитан Антон Шкарин, Дмитрий Шишин, Макаров и Крашенинников, теперь трехкратные чемпионы мира. Два успеха Папоротного разделили десять лет. У Кририлла Романова — восемь. Остальные, включая Никонорова, Чужкова, Кошарного и сыгравшего на своем первом ЧМ Андрея Котенева, в Москве узнали, что такое по-настоящему большая победа.

Слезы на последних минутах на нашей скамейке пробивали самых железных людей. Это точно наш футбол! Парни, вы сделали нас счастливыми! Гуляем всю ночь до утра, заслужили!