Короли мира! Россия — трехкратный чемпион мира по пляжному футболу!
Япония — Россия — 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)
Голы: Земсков, 4 (0:1). Акагума, 13 (1:1). Крашенинников, 13 (1:2). Новиков, 15 (1:3). Акагума, 16 — с пенальти (2:3). Папоротный, 19 (2:4). Крашенников, 34 (2:5).
Самые стабильные
Между групповым турниром и началом плей-офф, а также между четвертьфиналами и полуфиналами у команд были дни отдыха. На решающей стадии перевести дух некогда, и уже спустя сутки после безумной по драматизму встречи против Швейцарии российской команде требовалось найти силы и эмоции на главную игру ЧМ. Ту, про которую наш главный тренер Михаил Лихачев рассуждал перед стартом турнира и надеялся, что 29 августа временно заменяющая гимн РФ музыка Чайковского прозвучит дважды.
В общем, наших парней ждал еще один «матч жизни», как охарактеризовал полуфинал Лихачев. И хотя в наш состав вернулись отбывшие дисквалификации звезды — Алексей Макаров, Артур Папоротный и Федор Земсков, важно было еще и выбросить из головы разгром Японии в концовке группового раунда (7:1). Не суть важно, старались ли «Синие самураи» убежать от Испании в четвертьфинале или нет, они явно сыграли не в истинную силу.
В принципе получается, что Россия и Япония — самые стабильные сборные последних ЧМ. Родоначальники пляжного футбола и самая титулованная на планете Бразилия после триумфа 2017 года второй раз подряд вылетела уже на первой стадии плей-офф. Чемпион-2019 Португалия в Москве не вышла из группы, а серебряный призер двухлетней давности Италия еще в отборочном цикле споткнулась на Испании. Ну а Россия с Японией дошли до финала после того, как в декабре 2019-го бились за бронзу в парагвайском городе Луке, где находятся штаб-квартира КОНМЕБОЛ и музей южноамериканского футбола.
Суть же комментариев в преддверии решающего матча сводилась к двум словам — победа и золото. Добывать его пришлось в ожидаемо максимально плотной и напряженной игре. По ходу первого периода не возникало даже привычной для пляжки зрелищности. Но это в целом, а в одном эпизоде Земсков исполнил свой фирменный шедевр. Кажется, поражать цель бисиклетой он умеет едва ли не лучше всех в мировом футболе.
Идеальный финал
Этого хватило, чтобы уйти на перерыв с минимальным перевесом, однако в начале второй трети нашу почти идеальную оборону пробил Такауя Акагума. Впрочем, действуя с позиции силы, Россия этого словно не заметила. Спустя шесть секунд после возобновления встречи Юрий Крашенинников с его железными нервами и умением забивать решающие пенальти отправил мяч в сетку со штрафного. А еще один стандарт принес успех уже Андрею Новикову.
Этот финалище начался с роскошной бисиклеты Земскова ?— Матч ТВ (@MatchTV) August 29, 2021
Ну какие же красавцы: и Федя, и его голешник. pic.twitter.com/3eZUFD69Hz
Да, мы получили пенальти в свои ворота, только и на него отреагировали образцово. Папоротный бил с центра площадки, и мяч проскочил в сетку под Юсуке Каваи. В финалах так ошибаться нельзя. Здесь нужно спасать, что и сделал вытащивший два тяжелейших удара Станислав Кошарный. Два гола перед третьим таймом — это стало мощной заявкой на титул даже с поправкой на непредсказуемость пляжки.
На результат последние 12 минут мы отыграли, словно для учебников. И Крашенинников ударом с носка поставил эффектную точку.
Наши парни — первые спустя восемь лет и в третий раз в истории! И все это — за десять волшебных лет под руководством Лихачева.
Краш стандартов и наших сердечек быстро разбил надежды японцев нас догнать ??— Матч ТВ (@MatchTV) August 29, 2021
Вот этим шикарным ударом ? pic.twitter.com/aYbun6Qzff
Кто-то, как наш капитан Антон Шкарин, Дмитрий Шишин, Макаров и Крашенинников, теперь трехкратные чемпионы мира. Два успеха Папоротного разделили десять лет. У Кририлла Романова — восемь. Остальные, включая Никонорова, Чужкова, Кошарного и сыгравшего на своем первом ЧМ Андрея Котенева, в Москве узнали, что такое по-настоящему большая победа.
Слезы на последних минутах на нашей скамейке пробивали самых железных людей. Это точно наш футбол! Парни, вы сделали нас счастливыми! Гуляем всю ночь до утра, заслужили!
Королевский гол от Артура Папоротного. Всё сделал сам — получилось ?— Матч ТВ (@MatchTV) August 29, 2021
Так счет стал 4:2 ? pic.twitter.com/8cCiEkJYBX
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю