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Россия — футбольная страна! У нас есть золотая команда пляжников!

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 21:50
29 августа. Москва. Япония — Россия — 2:5. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 29 августа 2021 года. Москва. Лужники. Пляжный футбол. Чемпионат мира. Финал. Япония — Россия — 2:5. Фото Reuters
29 августа. Москва. Япония — Россия — 2:5. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Наши парни в третий раз в истории выиграли свой чемпионат мира.
29&nbsp;августа 2021 года. Москва. Лужники. Пляжный футбол. Чемпионат мира. Финал. Япония&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 2:5.Короли мира! Россия — трехкратный чемпион мира по пляжному футболу!

Сборная России — чемпион мира по футболу! Звучит просто восхитительно. И не надо морщиться — мол, выиграли в каком-то пляжном варианте. Это — вполне серьезный вид спорта, а ЧМ уже полтора десятка лет проходят под эгидой ФИФА.

Да, Россия в пляжном футболе — один из топов, и победа не сенсация и не чудо. Этот титул — уже третий в истории после триумфов в 2011 и 2013 годах. А еще в этом десятилетии мы брали бронзу в 2015-м и 2019-м.

Но эта победа — ничуть не запрограмированная. Говорить о том, что Россия дома просто взяла свое, — глупость. Путь к золоту стал тяжелейшим и невероятно эмоциональным. Чего только стоит невероятная встреча со Швейцарией в полуфинале, когда наши парни за две с небольшим минуты до конца уступали 3:5, но сравняли счет за 19 секунд до сирены, а потом дожали соперника в серии пенальти. Такие матчи запоминаются на всю жизнь, а при просмотре хайлайтов на Youtube мурашки будут идти по коже и много лет спустя.

А четвертьфинал с Испанией, когда при неоднозначном судействе и двух удалениях сборная России все же дотерпела до победы?!

Футболисты пляжной сборной России с кубком чемпионов.«Даешь пляжников в сборную Карпина! Всех порвем!» Эмоции болельщиков после победы сборной России на ЧМ по пляжному футболу

А сложнейшее начало группового турнира с валидольными победами над США и Парагваем? Дошло до того, что перед заключительной игрой с Японией наша команда стояла перед простой дилеммой — победа или бесславный вылет. Но мужики не дрогнули. Так что драматизма на этом ЧМ хватало с избытком.

Как и настоящего спортивного мужества в исполнении россиян. Андрей Новиков еще на групповом этапе надорвал связку, но вышел на полуфинал. Трех его партнеров дисквалифицировали, и Андрей не мог просто лечь на койку — команде требовалась помощь. Голкипер Станислав Кошарный после матча с Испанией провел ночь в больнице, но продолжил турнир и тащил в финале.

29&nbsp;августа. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Япония&nbsp;&mdash; 5:2.

Это лето в игровых видах спорта несло нам одни разочарования. Провал на ЧМ по хоккею, неудача на футбольном Евро-2020, баскетболисты пролетели мимо Олимпиады. А на самих Играх в Токио последовали обидные поражения в финалах гандболисток, волейболистов, девушек и мужчин в баскетболе 3х3. Но теперь с разочарованиями покончено. Мы — чемпионы!

У нас есть золотая команда, у нее — железный характер. Можно смело сказать: Россия — футбольная страна!

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