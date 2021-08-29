Наши парни в третий раз в истории выиграли свой чемпионат мира.

Сборная России — чемпион мира по футболу! Звучит просто восхитительно. И не надо морщиться — мол, выиграли в каком-то пляжном варианте. Это — вполне серьезный вид спорта, а ЧМ уже полтора десятка лет проходят под эгидой ФИФА.

Да, Россия в пляжном футболе — один из топов, и победа не сенсация и не чудо. Этот титул — уже третий в истории после триумфов в 2011 и 2013 годах. А еще в этом десятилетии мы брали бронзу в 2015-м и 2019-м.

Но эта победа — ничуть не запрограмированная. Говорить о том, что Россия дома просто взяла свое, — глупость. Путь к золоту стал тяжелейшим и невероятно эмоциональным. Чего только стоит невероятная встреча со Швейцарией в полуфинале, когда наши парни за две с небольшим минуты до конца уступали 3:5, но сравняли счет за 19 секунд до сирены, а потом дожали соперника в серии пенальти. Такие матчи запоминаются на всю жизнь, а при просмотре хайлайтов на Youtube мурашки будут идти по коже и много лет спустя.

А четвертьфинал с Испанией, когда при неоднозначном судействе и двух удалениях сборная России все же дотерпела до победы?!

А сложнейшее начало группового турнира с валидольными победами над США и Парагваем? Дошло до того, что перед заключительной игрой с Японией наша команда стояла перед простой дилеммой — победа или бесславный вылет. Но мужики не дрогнули. Так что драматизма на этом ЧМ хватало с избытком.

Как и настоящего спортивного мужества в исполнении россиян. Андрей Новиков еще на групповом этапе надорвал связку, но вышел на полуфинал. Трех его партнеров дисквалифицировали, и Андрей не мог просто лечь на койку — команде требовалась помощь. Голкипер Станислав Кошарный после матча с Испанией провел ночь в больнице, но продолжил турнир и тащил в финале.

Это лето в игровых видах спорта несло нам одни разочарования. Провал на ЧМ по хоккею, неудача на футбольном Евро-2020, баскетболисты пролетели мимо Олимпиады. А на самих Играх в Токио последовали обидные поражения в финалах гандболисток, волейболистов, девушек и мужчин в баскетболе 3х3. Но теперь с разочарованиями покончено. Мы — чемпионы!

У нас есть золотая команда, у нее — железный характер. Можно смело сказать: Россия — футбольная страна!