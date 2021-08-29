«Даешь пляжников в сборную Карпина! Всех порвем!» Эмоции болельщиков после победы сборной России на ЧМ по пляжному футболу

Команда России со счетом 5:2 победила сборную Японии в финальном матче чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.

Победа на мировом первенстве стала для российской сборной третьей в истории. Ранее она добивалась успеха в 2011 году, обыграв в финале бразильцев (12:8), и в 2013-м, победив в решающем матче испанцев (5:1). В 2015 и 2019 годах россияне становились бронзовыми призерами.

Болельщики с большой радостью встретили успех российской команды.

Berkut-7: «Конечно выиграли, там где бездорожье, там русские как рыба в воде, а там где ровный подстриженный газон для нас непреодолимая преграда , наше ДНК противится этому для нас это аномалия».

Stronger: «Парни, вы супер! Вы доставили радость всей стране! Спасибо, вам, трехкратные! И поздравления с заслуженным чемпионством! Браво»

DZ: «Минус на минус дает плюс, соединили футболистов и пляж, которых в России нет и получили плюс».

Александр Селиверстов: «Большое спасибо парням! Порадовали страну. Своими тяжелым трудом и настоящим мастерством добыли заслуженную победу для себя и Родины».

Это Володька: «Жаль данного вида спорта нет на Олимпиаде, смотрится очень зрелищно».

mr.klim: «Молодцы мужики! Устроили сегодня настоящий праздник! Чемпионы!»

Михаил Бондарев: «Даешь пляжников в сборную Карпина! Всех порвем!»

Forever 66: «Без вариантов японов нахлобучили. Красавцы!»

Отжогин: «Хотели они нашим устроить Цусиму, а получили Халхин-гол».

Alex Alex: «Когда эти жулики из большого футбола начнут так играть».