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Япония обыграла США на чемпионате мира по пляжному футболу

17:40
Япония — США — 4:3. Фото Instagram
Япония — США — 4:3. Фото Instagram

Сборная Японии обыграла команду США на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. Японцы взяли верх со счетом 4:3.

Команда Японии одержала вторую победу на групповом этапе и возглавляет группу A.

В другом матче этого квартета 21 августа сыграют Россия и Парагвай.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа A

Япония — США — 4:3

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Иван Шитик все материалы автора

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