Япония обыграла США на чемпионате мира по пляжному футболу

Сборная Японии обыграла команду США на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. Японцы взяли верх со счетом 4:3.

Команда Японии одержала вторую победу на групповом этапе и возглавляет группу A.

В другом матче этого квартета 21 августа сыграют Россия и Парагвай.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа A

Япония — США — 4:3