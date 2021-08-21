Япония обыграла США на чемпионате мира по пляжному футболу
17:40
Сборная Японии обыграла команду США на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. Японцы взяли верх со счетом 4:3.
Команда Японии одержала вторую победу на групповом этапе и возглавляет группу A.
В другом матче этого квартета 21 августа сыграют Россия и Парагвай.
Пляжный футбол
Москва (Россия)
Чемпионат мира
Группа A
Япония — США — 4:3
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