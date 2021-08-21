Мозамбик обыграл ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу

В матче группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу сборная Мозамбика победила команду ОАЭ. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу африканской команды.

Все четыре мяча в составе победителей забил Фигу. У ОАЭ отличились Хасан Али и Ахмед Бешр.

Чемпионат мира проходит в Москве с 19 по 21 августа.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа B

Мозамбик — ОАЭ — 4:2