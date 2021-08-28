В Госдуме считают, что сборная России по пляжному футболу выйдет в финал чемпионата мира

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился своими ожиданиями перед полуфинальным матчем чемпионата мира по пляжному футболу Россия — Швейцария, который пройдет в Москве.

«От сегодняшнего матча ожидаю только победу. Наша команда довольно уверенно дошла до полуфинала, без особых проблем. Небольшие трудности возникли в игре с Парагваем. Наши игроки находятся в очень хорошем эмоциональном состоянии, нужно продолжать в том же духе. Осталось всего два шага до победы на домашнем чемпионате мира, что может быть лучше? У Швейцарии активная команда, но класс игроков меньше, чем у нашей сборной. Если мы сами не допустим серьезных ошибок, скорее всего, выйдем в финал», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч Россия — Швейцария пройдет сегодня, 28 августа, и начнется в 18:00 мск. В другом полуфинале встретятся Япония и Сенегал.