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Капитан сборной Испании назвал «идеальным» проведение ЧМ по пляжному футболу в Москве

11:38
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Капитан сборной Испании по пляжному футболу вратарь Дона прокомментировал поражение от сборной России в четвертьфинале чемпионата мира в Москве (2:4).

26&nbsp;августа. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Испания&nbsp;&mdash; 4:2. Россияне вышли в&nbsp;полуфинал домашнего&nbsp;ЧМ.Нервы, два удаления и супергол в меньшинстве. Россия прошла Испанию и сыграет в полуфинале!

«У нас были хорошие моменты, мы старались как могли, но в конце матча что-то не срослось. А российская команда грамотно воспользовалась теми моментами, которые у них возникали. Думаю, это и повлияло на игру. Что касается возможных травм, то с моими глазами все в порядке. Песок постоянно в них попадает — рабочая ситуация, я уже привык», — сказал Дона «СЭ».

Дона также прокомментировал уровень организации чемпионата мира в Москве.

«Если говорить об организации турнира, то это один из лучших чемпионатов мира, на котором я находился. Все было идеально. Несмотря на коронавирус, все было великолепно устроено», — добавил Дона.

За выход в финал российская команда поборется со Швейцарией, которая в четвертьфинале разгромила Уругвай — 10:1. Полуфинал состоится 28 августа в Москве.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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