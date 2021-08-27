Капитан сборной Испании назвал «идеальным» проведение ЧМ по пляжному футболу в Москве

Капитан сборной Испании по пляжному футболу вратарь Дона прокомментировал поражение от сборной России в четвертьфинале чемпионата мира в Москве (2:4).

«У нас были хорошие моменты, мы старались как могли, но в конце матча что-то не срослось. А российская команда грамотно воспользовалась теми моментами, которые у них возникали. Думаю, это и повлияло на игру. Что касается возможных травм, то с моими глазами все в порядке. Песок постоянно в них попадает — рабочая ситуация, я уже привык», — сказал Дона «СЭ».

Дона также прокомментировал уровень организации чемпионата мира в Москве.

«Если говорить об организации турнира, то это один из лучших чемпионатов мира, на котором я находился. Все было идеально. Несмотря на коронавирус, все было великолепно устроено», — добавил Дона.

За выход в финал российская команда поборется со Швейцарией, которая в четвертьфинале разгромила Уругвай — 10:1. Полуфинал состоится 28 августа в Москве.