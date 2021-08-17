Шкарин: «Сборная по пляжному футболу вдохновлена выступлением россиян на Олимпиаде»

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин рассказал, что игроки в преддверии домашнего чемпионата мира вдохновлены выступлением соотечественников на Олимпиаде в Токио.

«Подходим к чемпионату мира с мыслями о том, чтобы у нас все получилось, чтобы все, что мы тренировали и наигрывали, удалось воплотить. Для этого нужно начать с побед на групповой стадии, — сказал Шкарин ТАСС. — Предупреждаю сразу, будет волнующе: первые игры на крупных турнирах у нас — сплошнейшая нервотрепка, но мы через это должны пройти, пережить и при поддержке таких трибун показывать хороший футбол и тем более результат».

Также Шкарин прокомментировал отсутствие флага и гимна на домашнем чемпионате мира.

«Не вижу какого-то давления, мы смотрели Олимпийские игры и видели, как они выступают сплоченным коллективом, вместе переживают победы и поражения, это никак на нас не влияет, наоборот, это может добавить нам спортивной злости, с этим все нормально, не вижу в этом ничего криминального. Отношение к музыке Чайковского вместо гимна? Изначально, когда наши поехали на Олимпиаду, было как-то спорно, потом раз-два послушал, эти эмоции, победы. Это стало каким-то символом, потом 10-20, уже привыкли, реально подходит, классно получилось — хорошая идея», — добавил Шкарин.

Чемпионат мира по пляжному футболу состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК «Лужники». Сборная России в группе А сыграет с командами Парагвая, США и Японии.