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Чужков оценил шансы сборной России на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу

16:13
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Вратарь сборной России по пляжному футболу Максим Чужков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

«Ощущения невероятные. Мы все понимаем, что это самый крупный турнир последних двух лет. Но в связи с пандемией особенно радует то, что соревнования вообще состоятся. В начале 2021 года ставился вопрос о возможности их проведения в России. А недели две назад еще и стало известно о допуске болельщиков на трибуны. Слышал, что первоначально планировалось организовать посещение матчей чемпионата мира по QR-кодам. Сейчас же все будет гораздо проще.

Почти все команды находятся примерно на одном уровне. Вспомните прошлое первенство планеты. Можно обыграть бразильцев в четвертьфинале, а затем уступить итальянцам в дополнительное время. Пляжный футбол — непредсказуемый вид спорта. Здесь каждое касание или кочка могут привести к решающему голу», — приводит слова Чужкова RT.

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Россия в группе A сыграет с США, Парагваем и Японией.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/895257-chuzhkov-plyazhnyi-futbol-intervyu

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