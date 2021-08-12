Чужков оценил шансы сборной России на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу

Вратарь сборной России по пляжному футболу Максим Чужков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

«Ощущения невероятные. Мы все понимаем, что это самый крупный турнир последних двух лет. Но в связи с пандемией особенно радует то, что соревнования вообще состоятся. В начале 2021 года ставился вопрос о возможности их проведения в России. А недели две назад еще и стало известно о допуске болельщиков на трибуны. Слышал, что первоначально планировалось организовать посещение матчей чемпионата мира по QR-кодам. Сейчас же все будет гораздо проще.

Почти все команды находятся примерно на одном уровне. Вспомните прошлое первенство планеты. Можно обыграть бразильцев в четвертьфинале, а затем уступить итальянцам в дополнительное время. Пляжный футбол — непредсказуемый вид спорта. Здесь каждое касание или кочка могут привести к решающему голу», — приводит слова Чужкова RT.

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Россия в группе A сыграет с США, Парагваем и Японией.