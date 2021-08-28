Сборная России за 19 секунд до конца третьего тайма перевела полуфинал ЧМ по пляжному футболу со Швейцарией в овертайм

Сборная России по пляжному футболу ушла от поражения в основное время в полуфинале чемпионата мира против команды Швейцарии. Россияне сравняли счет за 19 секунд до конца основного времени — 5:5.

Прямую трансляцию матча Россия — Швейцария можно посмотреть в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Страна».