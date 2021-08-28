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Сборная России за 19 секунд до конца третьего тайма перевела полуфинал ЧМ по пляжному футболу со Швейцарией в овертайм

19:11
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Сборная России по пляжному футболу ушла от поражения в основное время в полуфинале чемпионата мира против команды Швейцарии. Россияне сравняли счет за 19 секунд до конца основного времени — 5:5.

Прямую трансляцию матча Россия — Швейцария можно посмотреть в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Страна».

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Иван Шитик все материалы автора

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