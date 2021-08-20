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Сборная Сенегала победила Уругвай на чемпионате мира по пляжному футболу

16:13

Сборная Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу обыграла Уругвай со счетом 6:1.

В следующем матче Сенегал 22 августа встретится с Португалией, Уругвай в этот же день сыграет с Оманом.

ЧМ по пляжному футболу проходит в Москве с 19 по 29 августа.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа D

Сенегал — Уругвай — 6:1

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Сергей Разин все материалы автора

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