Сборная Сенегала победила Уругвай на чемпионате мира по пляжному футболу
16:13
Сборная Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу обыграла Уругвай со счетом 6:1.
В следующем матче Сенегал 22 августа встретится с Португалией, Уругвай в этот же день сыграет с Оманом.
ЧМ по пляжному футболу проходит в Москве с 19 по 29 августа.
Пляжный футбол
Москва (Россия)
Чемпионат мира
Группа D
Сенегал — Уругвай — 6:1
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