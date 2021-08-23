Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев оценил игру команды в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Японии (7:1).

«Дело в том, что мы по турнирной ситуации были приперты к стенке — если бы мы сегодня проиграли, то остались бы за бортом четвертьфинала, покинули чемпионат мира, — сказал Лихачев ТАСС. — Точно нам не хотелось этого делать на стадии группового этапа, вот мы вышли из группы, теперь наши мысли в четвертьфинале. Да, сегодня я всем доволен, спасибо команде, спасибо всем нашим ребятам за отличный футбол. По игре можно сказать, что у нас многое получилось, нам нужна была только победа, к счастью, ребята сегодня сыграли даже лучше, чем могли».

Российская команда вышла в плей-офф. В четвертьфинале Россия сыграет против Испании.

«В любом виде футбола Россия — Испания является фантастической вывеской. Конечно, будем ждать с трепетом четвертьфинал. Сборная Испании — классная и сильная команда, в принципе она и здесь это доказала. Чемпионат мира, в Москве, Россия — Испания — ничего вам не напоминает?», — добавил тренер.

Четвертьфиналы чемпионата мира по пляжному футболу состоятся 26 августа, полуфиналы — 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.