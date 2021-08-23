Антон Шкарин: «Победа на домашнем чемпионате мира! А какая может быть еще цель?»

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин рассказал, какие цели стоят перед командой на домашнем чемпионате мира.

— Какая ваша цель на этом турнире?

— Победа на домашнем чемпионате мира! А какая может быть еще? Дойти до финала — нет! Приходит столько людей, столько близких и друзей. Если мы победим, то сколько мальчишек узнает о нашем виде спорта?

— Меня больше всего удивило, что музыка не замолкает ни на секунду. Вас это не отвлекает во время матчей?

— Нет! С такой концентрацией невозможно отвлечься. Мама рассказывала, что ведущий на стадионе постоянно говорит что-то интересно про каждого игрока. Я ответил: «Да не может быть! Мам, я не верю, это неправда». Потом я смотрю повтор и действительно, он вообще не замолкает. Просто не обращаешь на это внимание. Полная концентрация на игре.

— Как оцените средний уровень команд на этом чемпионате мира?

— Сенегал всегда физически был на голову сильнее всех, ну кроме бразильцев. Эти парни всегда по песку хорошо бегают. Сенегал здесь просто... По всем командам видно, что 2020 ковидный год сказался на всех. Но Сенегал выглядит так, будто они тренировались все это время. Они очень сильно прибавили. Остальные выпали из игрового тонуса, немного просели физически. Во всех матчах непонятно, кто выиграет до последней секунды. Даже бразильцы еще не обеспечили себе выход!

— То есть случайных команд тут нет?

— Пассажиров нет, все верно. Американцы сегодня чуть-чуть расслабились. Они физически устали. А Мозамбик, например, вообще красавцы.

— Впереди у вас два дня на отдых. Чем будете заниматься?

— Нужно отвлечься. Завтра будет, наверное, полный выходной. Сходим в бассейн, проведем день без мяча. Нужно переключить мысли и думать об Испании и их игроках. Особого отдыха не будет.

В 1/4 финала сборная России сыграет против команды Испании.