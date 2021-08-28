Борис Никоноров: «Постоянно смотрел на время и то как оно утекает, как песок сквозь пальцы»

Автор дубля в ворота сборной Швейцарии Борис Никоноров рассказал о ключевом моменте полуфинала чемпионата мира по пляжному футболу, по итогу которого сборная России вышла в финал.

«Я думаю, что самым трудным моментом было увидеть красную карточку перед Кириллом Романовым. Это было совершенно неожиданно, но скорее заслуженно, чем нет. Я вообще не из тех игроков, что ругают судей, за то как они ведут матч. Но думаю стоит отметить, что судейство на чемпионате достаточно справедливо, никто не придирается без причины. А возвращаясь к красной карточке, конечно, это ударило по нашей уверенности в себе. Мы понимали, что это пенальти и мы остаемся втроем, вместо гола в чужие ворота. Буквально пару секунд перед этим у Кирилла был шанс забить гол или вывести на пенальти. Так что да, это был самый тяжелый момент в этом матче», — цитирует Никонорова BSRussia.

Также он сказал, что пришлось обращать внимание на секундомер, поскольку времени на то, чтобы отыграться оставалось все меньше.

«Хотя я старался этого не делать, но все же я постоянно смотрел на время и то как оно утекает, как песок сквозь пальцы. Нам нужно было забить хотя бы один гол, чтобы вернуться в игру. И вера, вера в себя — это именно то, что нам помогло забить 4 и 5 мячи. Без нее и поддержки наших в позитивном значении сумасшедших болельщиков. Благодаря ним мы смогли перевернуть игру с ног на голову. Швейцарцы расслабились, все работало в их пользу. Время уходило, разница в два мяча, наша игра не получалась, так как мы очень торопились сравнять счет. Они все делали правильно, но не учли наш несломленный русский дух, нашу веру в себя и силу наших болельщиков», — заявил Никоноров.

Сборная России обыграла Швейцарию в полуфинале чемпионата мира 2021. основное и дополнительно время закончилось со счетом 5:5, а в серии пенальти сильнее оказались подопечные Михаила Лихачева 5:4.