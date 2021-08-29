Церемония награждения сборной России по пляжному футболу после победы на ЧМ-2021. Видео
21:55
Команда России со счетом 5:2 победила сборную Японии в финальном матче чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.
Победа на мировом первенстве стала для российской сборной третьей в истории. Ранее она добивалась успеха в 2011 году, обыграв в финале бразильцев (12:8), и в 2013-м, победив в решающем матче испанцев (5:1). В 2015 и 2019 годах россияне становились бронзовыми призерами.
На групповой стадии команда России выступала в квартете А и вышла в плей-офф с первого места, набрав 6 очков. В группе россияне победили команды Японии (7:1), Парагвая (4:4, 5:4 — по пенальти) и США (5:4 в доп. время), в четвертьфинале сборная России обыграла команду Испании (4:2), в полуфинальном матче одолела швейцарцев (5:5, 5:4 — по пенальти).
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