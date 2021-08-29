Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин прокомментировал победу команды на чемпионате мира. В финале россияне обыграли сборную Японии (5:2).

«Победа — особенная, — сказал Шкарин. — Выиграть домашний чемпионат мира — нечто особенное... Сегодня чувствовалось, что игроки сборной Японии не верили в то, что они могут победить в финале. Очень рад, доволен нашей игрой. Ребята — молодцы, все выложились на все сто процентов.

Еще один чемпионат мира? Поживем — увидим. Посмотрим, как сложится жизнь. Мы уже начинаем скучать по этим полным трибунам. Спасибо, всем, кто поддерживал на протяжении всего турнира. Не знаю, как мы дальше будем играть в сезоне без таких трибун».

(Антон Иванов)