Пляжный футбол
Чемпионат мира
Новости
Таблица Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Пляжный футбол   //    ЧМ по пляжному футболу

Антон Шкарин: «Выиграть домашний чемпионат мира — это нечто особенное»

21:56
Теги:

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин прокомментировал победу команды на чемпионате мира. В финале россияне обыграли сборную Японии (5:2).

«Победа — особенная, — сказал Шкарин. — Выиграть домашний чемпионат мира — нечто особенное... Сегодня чувствовалось, что игроки сборной Японии не верили в то, что они могут победить в финале. Очень рад, доволен нашей игрой. Ребята — молодцы, все выложились на все сто процентов.

Еще один чемпионат мира? Поживем — увидим. Посмотрим, как сложится жизнь. Мы уже начинаем скучать по этим полным трибунам. Спасибо, всем, кто поддерживал на протяжении всего турнира. Не знаю, как мы дальше будем играть в сезоне без таких трибун».

(Антон Иванов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Зенит» и «Лион» близки к договоренности по трансферу Азмуна. Сумма сделки составит 15 миллионов евро
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 29 августа
Россия — футбольная страна! У нас есть золотая команда пляжников!
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд