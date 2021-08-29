Главный тренер сборной России по пляжному футболу рассказал об усталости после финала ЧМ-2021

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев рассказал, что чемпионат мира дался ему непросто.

«Внутри мало, что осталось. Столько бессонных ночей, все не зря. Очень приятно за всех игроков. Спасибо, всем болельщиков, которые поддерживали нас не в самый простой момент», — сказал Лихачев.

Победа на мировом первенстве стала для российской сборной третьей в истории. Ранее она добивалась успеха в 2011 году, обыграв в финале бразильцев (12:8), и в 2013-м, победив в решающем матче испанцев (5:1). В 2015 и 2019 годах россияне становились бронзовыми призерами.

(Антон Иванов)