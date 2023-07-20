«Нам предлагают дорогих звезд, но мы даже не вступаем в переговоры». Андрей Ватутин — о непростом межсезонье ЦСКА

Босс армейского клуба — о сроках строительства новой арены, причинах отказа от участия в Кубке России и ситуации с контрактом Алексея Шведа.

Многолетний гегемон российского и европейского баскетбола — ЦСКА — этим летом довольно скромно ведет себя на трансферном рынке. Особенно на фоне конкурентов по Единой лиге ВТБ.

«Зенит» подписал несколько звезд уровня Евролиги (Кайл Курич и Боян Дублевич) и самых желанных российских игроков, имеющих возможность сменить клуб (Тимофей Герасимов и Георгий Жбанов). УНИКС и «Локо» сумели сохранить почти всех своих лидеров. Армейцы же пока больше теряют, особенно учитывая вероятное расставание с Алексеем Шведом и уход Николы Милутинова.

Тем не менее президент ЦСКА Андрей Ватутин призывает болельщиков не отчаиваться и обещает, что к старту сезону менеджмент и тренерский штаб смогут сформировать конкурентоспособную команду. Об этом многолетний босс столичной команды рассказал в большом интервью «СЭ».

На зарплаты игроков и тренеров клуб вынужден тратить 43 процента бюджета

— ЦСКА пока ограничился всего несколькими подписаниями, при этом клуб уже официально покинули шесть игроков. Плюс Алексей Швед по-прежнему пребывает в статусе свободного агента. Чем можно объяснить такое затишье?

— Думаю, все постепенно осознают, что у нас сейчас нет возможности выбирать из лучших доступных в Европе игроков, как это происходило много лет. Перестройка ожиданий и принятие новых реалий требует времени, но я нередко общаюсь с болельщиками и вижу — понимание сложностей формируется. После двух десятков лет в топе Евролиги, после серийных выходов в «Финалы четырех» нынешняя ситуация оказалась непривычной и даже жесткой. Но причитать и грустить по прежним возможностям не стоит, мы работаем, чтобы любимый клуб пережил непростой период и продолжил побеждать.

— Все сложности из-за сокращения бюджета клуба?

— Дело не только в сокращении бюджета. «Норникель» не просто продолжает финансировать клуб, но и несет серьезные расходы по совместному с Минобороны РФ строительству нового УСК ЦСКА. Разумеется, владелец клуба в курсе, что снижение финансирования прямо влияет на потенциальный результат команды, но сейчас приоритет — стройка новой арены и стабилизация бюджета. Будет у нас новый дом — и, очень надеюсь, появится возможность наметить новые или, если угодно, привычные цели. Сейчас у нас значительно меньше средств на команду. Поэтому селекцию начали не с подписания новичков, а с переговоров о понижении с теми, у кого были действующие соглашения. Еще раз огромное спасибо тем, кто пошел клубу навстречу и принял наши аргументы. Также мы максимально секвестировали другие расходы. Все это было сделано не столько для подписания новых игроков, а для закрытия задолженностей.

Как я рассказывал в недавнем интервью, за последние годы наш бюджет в разных объемах был сокращен четыре раза, а «тотал» контрактов игроков оставался фиксированным. В конце 2021 года у нас были серьезные договоренности со спонсорами, исходя из которых строилась команда на ближайшие сезоны. Увы, после февраля 2022 года эти договоренности были вынужденно аннулированы. При этом контракты многих игроков и тренеров были подписаны ранее, являлись долгосрочными, гарантированными, и мы продолжали их добросовестно выполнять, «занимая» у своих будущих сезонов. Нам требуется время, чтобы выравнять эту ситуацию. Мы благодарны «Норникелю» за огромную поддержку, но и собственнику в нынешних условиях жизни страны приходится сокращать расходы.

— Единая лига ВТБ каждый год открывает бюджеты российских клубов-участников. В сезоне-2021/22 вы по-прежнему лидировали по этому показателю (2,81 миллиарда рублей).

— Понимаю, что общая цифра нашего бюджета выглядит впечатляюще, но у большинства наблюдателей не складывается понимания сути расходов. Существование на четырех арендованных площадках обходится нам очень дорого. В итоге на зарплаты игроков и тренеров клуб вынужден тратить меньше половины общего бюджета — 43 процента. Для спортивного клуба это очень мало. Остальные расходы: молодежный проект — 9%, налоги — 23% и очень много, увы, прочие операционные расходы — 25%. Это проведение домашних и выездных матчей, тренировки, экипировка и оборудование, аренда, оплата труда управленческого персонала. Дальнейшее сокращение таких расходов невозможно, учитывая рост цен, инфляцию и общую ситуацию нашей экономики. Все, что могли, уже сократили.

Андрей Ватутин. Фото ПБК ЦСКА

Приходится платить за отсутствие еврокубков

— Многие ли игроки отказали ЦСКА этим летом? Особенно интересно услышать позицию по россиянам...

— Мы хотели усилить российский костяк команды, вели переговоры с кандидатами, но не со всеми получилось договориться — условия, предложенные коллегами из других клубов, были значительно лучше наших предложений. Могу только порадоваться за ребят, которые получили хорошие зарплаты. Надеемся, что наш новичок Никита Михайловский оправдает выданные ему за все эти годы авансы. Верим, что Антон Карданахишвили не просто получит минуты, но и будет полезен на этом уровне. Что касается легионеров, то после подписания Мбайе, Джекири и сохранения Жан-Шарля (Каспер Уэйр уже был на контракте) нам нужны два защитника. Очень рад, что переговоры с Курбановым завершились подписанием контракта: уверен, Никита и как игрок, и как капитан принесет нам много пользы. К Никите был предметный интерес, он получил финансово более выгодное предложение, но выбрал остаться и очередной раз доказал преданность клубу.

— Ждать ли еще от вашего клуба громких подписаний?

— В целом надо набраться терпения, сейчас активную трансферную кампанию ведут «большие» и самые богатые клубы. С некоторой завистью смотрю на подписания зарубежных коллег, это межсезонье при финансовых возможностях позволяло и позволяет провести хорошую селекцию для Евролиги. Мы пока внимательно следим за происходящим, ждем вариантов, которые будут интересны и которые мы сможем вписать в рамки финансовых возможностей.

Хочу отметить важный, как мне кажется, нюанс. Ранее, в период участия в еврокубках, отечественные клубы доплачивали иностранцам так называемую северную надбавку. Климат, расстояния, удаленность от Европы, прочие наши проблемы — при одинаковых предложениях выбор между Москвой и условным Мадридом всегда требовал доплат с российской стороны. Сейчас ситуация снова требует надбавки, уже много большей, но парадокс в том, что платить приходится за отсутствие еврокубков. Уровневые иностранцы едут в Россию только с переплатой. Мы не можем делать такие предложения, пусть на рынке есть хорошие варианты. Нам «по инерции» предлагают дорогих звезд, но мы даже не вступаем в переговоры — сейчас нет финансовой возможности. Болельщики привычно жонглируют именами, совершенно забывая о том, что чем громче имя, тем больше цена. Полагаю, пару лет будем жить в такой реальности. Придется потерпеть — применительно к столетней истории клуба это просто мгновение. Очень надеемся, что сможем найти новых спонсоров, работаем в этом направлении.

Еще меня искренне умиляют разговоры про то, что чуть ли не половина, а то и две трети суммы контракта должна составлять бонусная часть за успехи команды. Из серии «будешь играть хорошо — заплатим больше, нет — извини». Это не ролевые игры, не симулятор менеджмента, это профессиональные отношения «клуб — агент — игрок». Все контракты являются типовыми, в них есть зарплатная часть, есть бонусная. И опытные, высококлассные игроки никогда не согласятся на такие контракты, где бонусная часть превышает зарплатную. Им нужны гарантии.

Алексей Швед. Фото ПБК ЦСКА

Остаемся оптимистами, не все титулы и победы достигаются деньгами и бюджетами

— Есть вероятность, что Алексей Швед останется в команде?

— Это непростой вопрос. Безусловно, Алексей остается одним из лучших российских игроков, он способен приносить много пользы своей команде. Но все это подразумевает достойный его уровня и мастерства контракт. Мы поговорили после окончания сезона, и я честно сказал, что предлагать ему сумму, предусмотренную на игрока этой позиции в составе на следующий год, просто несправедливо и неуважительно. При этом мы не обсуждали конкретные цифры и сроки, каждый из нас понимает, сколько плюс-минус стоит Алексей и какой по длительности контракт он хочет получить. Вот так ситуация выглядит в реальности.

— Несмотря на все сложности, перед командой будет стоять задача вернуть чемпионство в Москву?

— Уверен, что к сезону менеджмент и тренерский штаб смогут сформировать конкурентоспособную команду. Работа по изучению кандидатов идет каждый день, трудно представить, какое число игроков просмотрели и просматривают ежедневно тренеры. Будет состав — подумаем над реальными целями, пока, повторю, надо набраться терпения. Остаемся оптимистами, не все титулы и победы достигаются деньгами и бюджетами, постараемся быть максимально сильными.

— Раньше были примеры, когда даже иностранные игроки отказывались от определенных выплат, чтобы сохранить лояльность бренду ЦСКА. Тот же Рамунас Шишкаускас. Этим летом было что-то подобное в переговорном процессе?

— Нет больше борцов за идею, не встречал. В каждом контракте прописано, сколько, в какой валюте, в какой банк, в какие сроки клуб должен перечислить. Не хотите подписывать — агент предложит клиенту варианты в других командах. Это рынок, регулируемый своими правилами. Поймите, клубы охотятся за игроками, а не наоборот, поэтому лозунгами и призывами ничего не добьешься. Хорошие игроки стоят своих денег, и их права защищены подписанными документами.

Если от сноса старой до открытия новой арены пройдет пять лет, это будет очень хороший результат

— Как продвигается строительство новой арены? Последние фото не впечатляют.

— Если не брать во внимание сегодняшнюю совершенно чудовищную по цифрам затратную часть по деятельности на нескольких локациях, я остаюсь оптимистом относительно строительства нового УСК ЦСКА. Напомню, что о сносе здания, в котором клуб был арендатором, нам сообщили менее чем за год до приезда техники, и мы в сжатые сроки смогли решить вопрос с поиском локаций и переездом. «Норникель» и лично Владимир Потанин решили помочь клубу и взяли на себя финансирование строительства нового УСК. Если сегодняшние темпы стройки будут сохранены, она вполне может завершиться через два года. Думаю, до конца 2023-го строители «поднимут» стены, начнется отделка и работа над инфраструктурой. Да, всегда хочется быстрее, но процесс идет. Если от сноса старой до открытия новой пройдет пять лет, это будет очень хороший результат.

— Почему клуб второй год подряд не заявился для участия в Кубке России? В отсутствие Евролиги это выглядит странно.

— Мы много времени потратили внутри клуба на обсуждение этой возможности и приняли решение отказаться от участия. Аргументы такие. Участие в Кубке увеличивает для нас сезон максимум на шесть матчей (минимум — на два), но при этом добавляет немало трудностей во многих аспектах. В спортивном — команде придется серьезно перестраиваться, поскольку возможность использовать всего двух легионеров полностью меняет ротацию, плюс придется привлекать совсем юных и не готовых к такому уровню российских игроков, ведь в основе россиян недостаточно, а ЦСКА-2 также выступает в этом турнире. Незадействованных иностранцев необходимо в то же время занимать некими индивидуальными тренировками. Я не сторонник деления команды на участников турнира и «отдыхающих». В свое время у нас был замечательный игрок Теренс Моррис, который в силу лимита был заявлен только на Евролигу. Увы, тот эксперимент удачным назвать не могу.

В финансовом плане участие влечет немалые затраты — взнос в РФБ около 2 миллионов рублей плюс логистика. По меркам нынешнего непростого времени это существенные деньги. Наконец, на наш взгляд, участие команд Лиги ВТБ лишает Кубок России привлекательности для команд низших дивизионов, у которых есть возможность выиграть престижный национальный трофей.