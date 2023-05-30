Милутинов доказал, что легионеры приезжают в Россию не только за деньгами. Прощаемся с Николой

Центровой играл в плей-офф с тяжелой травмой, хотя его контракт с ЦСКА истекал.

Во вторник, 30 мая, ЦСКА объявил о расставании с MVP регулярного сезона Единой лиги ВТБ-2022/23 Николой Милутиновым. Для баскетбольного сообщества это не новость. Еще прошлым летом было понятно, что Никола отработает свой солидный трехлетний контракт в Москве до конца и вернется в один из клубов-участников Евролиги, куда ЦСКА (несмотря на статус акционера турнира) возвращать не собираются. Свое пребывание в столице России звездный центровой хотел закончить золотом в Единой лиге ВТБ. Не получилось, но память он оставит хорошую. И дело не только в статистике.

Три сезона, две травмы

Милутинов переходил в ЦСКА в статусе лучшего центрового Европы, человека, способного помочь команде защитить титул чемпионов Евролиги. Никола быстро влился в коллектив, где лидерами были Уилл Клайберн и Майк Джеймс. Серб, несмотря на звездный статус, не тянул одеяло на себя, был самоотвержен в защите, при этом успевал делать один дабл-дабл за другим.

До Нового года армейцы уверенно шли в лидерах регулярки Евролиги и практически не замечали конкурентов в Лиге ВТБ. Однако в январе 2021 года ситуация резко изменилась. Майк Джеймс был впервые выведен из состава из-за конфликта с Димитрисом Итудисом, а в феврале Милутинов получил тяжелую травму плечевого сустава в матче против «Баварии». Тогда центровой перенес операцию и больше не смог помочь своей команде. А в конце марта армейцы договорились о расторжении контракта с Джеймсом.

В срочном порядке пришлось выписывать Иффе Лундберга и Майкла Эрика, но полноценными заменами американцу и сербу они не стали. Да, армейцы обыграли в плей-офф обескровленный коронавирусом и травмами «Фенербахче», но в «Финале четырех» магии одного Клайберна не хватило. На внутренней арене ЦСКА взял титул, хотя «Нижний Новгород» и «Зенит» тогда создали команде Итудиса неприятности.

Андрей Зубков и Никола Милутинов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Милутинов вышел получать золотую медаль в спортивном костюме, но заверил журналистов, что вернется полностью здоровым к предсезонке. Серб выполнил обещание, но второй его сезон в Москве был омрачен отстранением российских клубов от концовки сезона Евролиги и отъездом многих ключевых легионеров после начала СВО. Перестроенные армейцы все равно считались фаворитами Единой лиги, но уступили «Зениту» в седьмом матче финала. Никола тогда был в прайме, показывал фантастическую игру, но этого не хватило, чтобы переиграть парней Чави Паскуаля.

Летом Милутинов мог уйти из ЦСКА. Наверняка в клубе пошли бы ему навстречу, отпустив за небольшую неустойку для игрока такого уровня. «Год назад у него была возможность уйти в один из клубов Евролиги, но он заверил меня, что останется, что хочет помочь команде вернуть титул», — говорит президент армейцев Андрей Ватутин.

Увы, но третий сезон Николы в ЦСКА снова закончился серьезным повреждением на решающей стадии сезона. Травма голеностопного сустава в полуфинале Единой лиги с «Локомотивом-Кубань», казалось, вывела его из игры до конца сезона. На восстановление от таких травм уходит один-два месяца, говорили спортивные врачи. Но Милутинов пропустил только две игры в Краснодаре. Серб попросил медицинский штаб допустить его к тренировкам и не вылезал из спортзала, чтобы как можно быстрее вернуться в строй. «В сложнейший момент он проявил стойкость и клубный патриотизм, доказал высочайший профессионализм и желание выходить на площадку в каждом матче, порой, несмотря на травмы», — говорит президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Да, Нико был явно не в лучших кондициях, но он выходил на паркет и бился за каждый мяч. Хотя мог усугубить травму. Хотя у него заканчивался контракт и всем было понятно, что удержать серба в ЦСКА не получится. Уверен, что 99% легионеров на его месте не стали бы так рисковать. Однако помощи Милутинова армейцам не хватило. В решающем домашнем матче с «Локо» они упустили комфортное преимущество в заключительной четверти, а в овертайме фаворитом сезона пробыл Александр Щербенев.

Никола Милутинов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Такова жизнь

ЦСКА остался без золота в год столетия. Казалось, что после полуфинала Милутинов точно сосредоточится на восстановлении, но он провел полноценную серию с «Зенитом», в среднем проводя на паркете более 20 минут. Армейцы уверенно забрали бронзу, а Милутинов собрал полный комплект медалей Единой лиги ВТБ. «Я наслаждался каждой минутой пребывания и выступления в ЦСКА, — отметил Никола. — Для меня было большой честью играть за такой великий и исторический клуб. Но пора двигаться дальше. Желаю всем самого лучшего и удачи! Уверен, что ЦСКА вернется на европейскую вершину и мы еще встретимся!»

Шутка ли: свой период в ЦСКА Никола заканчивает самым полезным игроком в истории клуба — 22,2 рейтинговых очка за матч! Всего в красно-синей форме Милутинов провел 119 матчей, в которых набирал 12,2 очка, делал 8,6 подбора, 1,3 передачи и 0,6 блок-шота.

На его счету два мощных рекорда по подборам в нападении в одном матче — в Евролиге (16, против «Милана» в декабре 2020 года) и в Лиге ВТБ (11, против «Нижнего Новгорода» в апреле 2022 года). Он стал самым полезным игроком прошедшего сезона Лиги ВТБ, по ходу которого обновил рекорд по количеству дабл-даблов за карьеру в турнире (31).

«Заменить игрока, обладающего таким набором баскетбольных качеств, таким ярчайшим мастерством, невозможно, — подчеркнул Андрей Ватутин. — Но такова жизнь. Мне сложно передать словами благодарность, которую мы испытываем по отношению к Николе. Его игра, его достижения станут важнейшей частью славной истории ЦСКА, и мы от всей души желаем, чтобы Никола продолжил прогрессировать, чтобы добивался больших успехов на самом высоком международном уровне, чтобы его жизнь складывалась из побед и множества личных счастливых моментов. Будем скучать и переживать за него в новой команде.