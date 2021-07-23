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«Зенит» объявил об уходе Кевина Пангоса

13:47
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Разыгрывающий Кевин Пангос покинул «Зенит», сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.

28-летний канадец ушел из клуба по окончании срока контракта.

Пангос выступал за «Зенит» с лета 2020 года. В сезоне-2020/21 баскетболист набирал в среднем 13,5 очка, 6,7 передачи и 2 подбора за матч в Евролиге.

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/07/23/spasibo-za-prazdnik-kevin/

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Иван Торопцев все материалы автора

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