«Зенит» объявил об уходе Кевина Пангоса
Разыгрывающий Кевин Пангос покинул «Зенит», сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.
28-летний канадец ушел из клуба по окончании срока контракта.
1??? @KPangos stole not only the Show but Our Hearts.— Basketball club Zenit (@zenitbasket) July 23, 2021
Thanks and Good Luck, Canadian Magic! pic.twitter.com/WQ5YJiLjBP
Пангос выступал за «Зенит» с лета 2020 года. В сезоне-2020/21 баскетболист набирал в среднем 13,5 очка, 6,7 передачи и 2 подбора за матч в Евролиге.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/07/23/spasibo-za-prazdnik-kevin/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю