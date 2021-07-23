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УНИКС усилился разыгрывающим «Фенербахче»

11:35
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УНИКС подписал контракт с разыгрывающим «Фенербахче» Лоренцо Брауном.

Соглашение с 30-летним американцем рассчитано на 1 год.

В сезоне-2020/21 Браун набирал в среднем 9,5 очка, 2,2 подбора и 3,5 передачи за матч «Фенербахче» в Евролиге. В чемпионате Турции американец набирал в среднем 11,9 очка, 2,8 подбора и 4,4 передачи за игру.

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Иван Торопцев все материалы автора

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