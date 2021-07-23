УНИКС усилился разыгрывающим «Фенербахче»
УНИКС подписал контракт с разыгрывающим «Фенербахче» Лоренцо Брауном.
Соглашение с 30-летним американцем рассчитано на 1 год.
Лоренцо Браун — новый игрок БК УНИКС??— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) July 23, 2021
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Контракт с разыгрывающим рассчитан на один год. pic.twitter.com/9zWODjPVTl
В сезоне-2020/21 Браун набирал в среднем 9,5 очка, 2,2 подбора и 3,5 передачи за матч «Фенербахче» в Евролиге. В чемпионате Турции американец набирал в среднем 11,9 очка, 2,8 подбора и 4,4 передачи за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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