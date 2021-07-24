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Уилл Каммингс подписал однолетний контракт с французским клубом

18:18
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Бывший защитник «Локомотива-Кубань» Уилл Каммингс подписал соглашение с французским «Метрополитаном». Контракт рассчитан на один год, сообщает Eurohoops.

Последние два сезона 28-летний Каммингс провел в «Локомотиве-Кубань». В матчах Лиги ВТБ-2020/21 американец набирал 12,8 очка, 2,0 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру.

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Иван Шитик все материалы автора

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