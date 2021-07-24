Уилл Каммингс подписал однолетний контракт с французским клубом
Бывший защитник «Локомотива-Кубань» Уилл Каммингс подписал соглашение с французским «Метрополитаном». Контракт рассчитан на один год, сообщает Eurohoops.
Последние два сезона 28-летний Каммингс провел в «Локомотиве-Кубань». В матчах Лиги ВТБ-2020/21 американец набирал 12,8 очка, 2,0 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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