Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:25

Александр Хоменко близок к переходу в «Пари НН»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Хоменко (в красной майке).
Фото Анна Шамина, ПБК «МБА»

Разыгрывающий сборной России Александр Хоменко покидает МБА. Как стало известно «СЭ», 25-летний воспитанник ЦСКА, вероятно, продолжит карьеру в «Пари НН». Стороны близки к соглашению.

В текущем сезоне Хоменко был одним из лидеров МБА, в среднем набирая по 7,6 очка, 3,5 подбора и 2,5 передачи. Московский клуб занял 10-е место по итогам регулярки и дошел до решающего матча плей-ин, уступив «Самаре».

До перехода в МБА летом 2022 года Хоменко три года провел в основе ЦСКА. В составе армейцев Александр стал чемпионом Евролиги (2019) и двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2019, 2021).

БК МБА
0
Читайте также
На Олимпиаде в Париже будет запрет на символику России
Биография Кевина де Брейне: от жизни в приемной семье до звезды АПЛ
Полиция проводит обыск у экс-помощника бывшего депутата ГД Рашкина
Акинфеев принял важное решение, «Зенит» возвращает бывших футболистов, а три клуба готовы сменить тренеров. Главные трансферные слухи РПЛ за 21 мая
В Подмосковье загорелась кровля швейной фабрики на площади 3 тыс. кв. м
Тело младенца нашли в парке в Санкт-Петербурге
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Прохоркин покидает «Авангард»
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уэйр: «С кем бы хотелось сыграть в финале? Без разницы»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости