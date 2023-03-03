Воронцевич: «Это поражение от ЦСКА закалит УНИКС»

Форвард и капитан УНИКСа Андрей Воронцевич прокомментировал поражение от ЦСКА (77:91) в матче группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В начале матча мы совершили несколько ошибок, которые дали ЦСКА почувствовать уверенность и создать задел. Во второй половине мы выглядели лучше, боролись, но догнать «армейцев» на их площадке очень тяжело. Конечно, нам хочется минимизировать ошибки. Надеюсь, это поражение нас закалит. Мы извлечем урок и постараемся в следующем матче показать более командный баскетбол», — цитирует пресс-служба клуба Воронцевича.

За 4 тура до конца регулярного чемпионата ЦСКА занимает первое место с результатом 26-2, а на втором месте идет УНИКС — 23-5.