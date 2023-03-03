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Сегодня, 11:49

Быков оценил оборонительные навыки Кейкока в игре с УНИКСом

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Чемпион Европы по баскетболу 2007 года в составе сборной России Сергей Быков высказал мнение о дебюте центрового ЦСКА Девонте Кейкока.

«Пока многого о нем сказать нельзя, это лишь его первая игра. Я заметил, что он атлетичен, понимает свою роль в команде. В матче с УНИКСом он показал, что умеет отлично защищаться. Посмотрим, как он проявит себя в следующих играх», — приводит слова 40-летнего россиянина ТАСС.

В матче против УНИКСа (91:77) 26-летний американский центровой набрал семь очков, отдал две результативные передачи и совершил два подбор, проведя на площадке 16 минут 43 секунды. Кейкок стал игроком ЦСКА в феврале этого года.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 26 побед в 28 матчах. У идущего вторым УНИКСа 23 победы.

Источник: ТАСС
БК УНИКС
БК ЦСКА
Сергей Быков
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